Scaroni: “Serie A paga tutto ma non conta niente, è assurdo. La Premier…”

"Io ho un pensiero semplice e banale. Tutto il Calcio italiano vive della Serie A. Noi paghiamo tutto, dilettanti, Serie C, arbitri. I soldi arrivano solo da noi. Pagare il conto di tutto e non contare niente mi è sempre sembrato strano". Lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine dell'evento di presentazione delle celebrazioni per i 125 anni del club rossonero.

"Non contare nulla in Figc è assurdo, non contiamo nulla neppure per ciò che riguarda noi stessi. Su questo aspetto in Lega Serie A, che siamo sempre un po' litigiosi, c'è accordo all'unanimità", spiega. Poi il presidente Scaroni ricorda quanto sia necessario fare passi avanti nel Calcio italiano: "Guardiamo al futuro, alla crescita di un sistema Calcio che ha perso colpi. La Premier di diritti incassa 2miliardi e 200 milioni, la Serie A 200 milioni, un undicesimo. Abbiamo fatto passi da gambero".