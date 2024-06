Oggi in edicola Libero parla della difesa dell'Italia e delle scelte di Luciano Spalletti, che sembrano non aver fin qui valorizzato le qualità di un campione come Alessandro Bastoni:

"Come al solito, all’estero si accorgono prima di noi della rilevanza di un giocatore. In questi giorni è accaduto a proposito di Alessandro Bastoni, il grande difensore che l’Italia non sa di avere. L’attenzione è stata (giustamente) catturata da Calafiori: la novità, l’ultimo arrivato, la scelta più decisa della gestione Spalletti, il ragazzo che si rompe i legamenti del ginocchio da giovane, che viene venduto all’estero (in Svizzera) perché nessuno crede più in lui, che torna in serie A e, cambiando ruolo, viene messo al centro di un progetto da un tecnico illuminato come Thiago Motta e così conquista la Champions con il Bologna e poi la chiamata in Nazionale all’Europeo che gioca da titolare nonostante fosse un esordiente assoluto".