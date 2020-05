Schianchi (Gds): “Cavani non è bollito e all’Inter può dare tanto. Lautaro? Nessuna società…”

Tra le pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il noto giornalista Andrea Schianchi ha parlato così del possibile arrivo di Cavani all’Inter: “Da Lautaro Martinez a Edinson Cavani: come cambierebbe l’Inter se questi affari andassero in porto? Si accendono le discussioni del popolo nerazzurro, in gran parte contrariato perché se ne andrebbe un attaccante di 23 anni e ne arriverebbe uno di 33. Come dire: si vende il futuro e ci si mette in casa il passato. Ragionamento legittimo al quale, però, va fatta una premessa: nessuna società può trattenere un giocatore che desidera essere ceduto, e pare proprio che l’intenzione di Lautaro sia quella di trasferirsi a Barcellona”.

“Legare Lautaro alla cancellata di Appiano Gentile è impossibile, dunque esaminiamo la seconda parte del problema, cioè il possibile arrivo di Cavani. Si sente dire, con termine poco elegante, che è «bollito». Obiezione: perché Cavani dovrebbe essere «bollito» a 33 anni e Ibrahimovic, invece, a oltre 38 lo si considera un Highlander capace di cambiare il volto di un’intera squadra? La verità è che l’età conta poco: i calciatori si dividono in bravi e scarsi, e non in giovani e vecchi”.

“E siamo, infine, alla domanda delle domande: l’Inter migliorerebbe con l’uruguaiano al posto di Lautaro? Per rispondere ci si deve calare nel calcio di Antonio Conte, si deve conoscere quello che lui chiede e pretende dagli attaccanti”.

“A Conte piacciono le punte che fanno tanto movimento, e Cavani si è sempre distinto per questa caratteristica, molto più di Lautaro. E poi, dettaglio tutt’altro che trascurabile, i suoi movimenti sarebbero perfettamente complementari a quelli di Lukaku: uno viene incontro e l’altro attacca la profondità, cosa che non sempre con Lautaro si è vista. Dire, in conclusione, che l’Inter migliorerà è forse un azzardo, ma di certo con Cavani sarebbe una squadra più «contiana»“.

(Gazzetta dello Sport)