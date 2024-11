Da domani, venerdì 22 novembre, alle 22.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e on demand, appuntamento con un nuovo capitolo della Produzione Originale Sky Sport firmata da Giorgio Porrà, che torna a emozionare con “L’Uomo della Domenica” dedicato al compianto campione azzurro Totò Schillaci e ai suoi “Occhi di ragazzo”. Giorgio Porrà racconta Totò Schillaci, l'eroe di Italia '90, svelandone la dimensione più intima. Dalle nebbie dell'infanzia ad icona globale, un viaggio straordinario attraverso Italia del Mondiale del 1990, quando un centravanti dal talento istintivo e dagli stupori sempre accesi, fece sognare un intero Paese, trasformando una semplice estate in un’epopea di speranza, passione e gioia collettiva. In un ritratto appassionante che si tinge di emozione e nostalgia, Giorgio Porrà restituisce la storia di Schillaci, l’eroe per caso di un’estate magica, un ragazzo dalla vitalità dirompente, simbolo della riscossa sudista, che con i suoi lampi e lo sguardo spiritato ha unito tutti gli Italiani. Un racconto che va oltre il campo da gioco, rievocando i sogni e i ricordi collettivi.