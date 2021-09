Sconcerti: “Allegri, segni di brutto rapporto con giocatori. Alla Juve successe cose che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato delle difficoltà della Juventus di Massimiliano Allegri

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato delle difficoltà della Juventus di Massimiliano Allegri, che hanno portato ai bianconeri solo 2 punti in 4 gare di campionato:

"È solo, ma non al comando. Le sue difficoltà nel rapporto con i giocatori, che stranamente lui coinvolge in modo pesante nelle sconfitte, sono un segno di pochissima comunicabilità tra squadra e allenatore. Alla Juve sono successe cose che, se fossero successe ad altre squadre, ne parleremmo ancora. La Juve si è auto cancellata per rifondarsi. Ha cambiato amministratore delegato, direttore generale e allenatore. Segno che è una cosa voluta dalla proprietà".