Sconcerti: “Juve-Roma? Orsato ha fatto bene a fischiare subito il rigore”

Il pensiero del giornalista sulla direzione di gara del fischietto di Schio domenica a Torino

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera: “La Juve è tornata in corsa per lo scudetto? Non mi convince, il gioco espresso non mi sembra adatto a una rimonta così importante. Allegri sta proponendo un calcio di emergenza per far passare la tempesta più che un gioco da conquista. Vedo più l’Inter della Juve come competitor di Napoli e Milan, al momento nettamente favorite. L’arbitraggio di Orsato in Juve-Roma? La norma del vantaggio è a discrezione dell’arbitro, Orsato ha fatto bene a fischiare subito il rigore, non poteva prevedere il gol di Abraham. Ha fatto l’arbitro a tutti gli effetti, cosa che, con l’introduzione del VAR, non si vede da tempo. Se si avesse più fiducia negli arbitri, non ci sarebbe bisogno del VAR".