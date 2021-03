Sconcerti: “Pirlo? La Juve avrebbe dovuto prendere uno alla De Zerbi. E il Milan…”

Il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sulla lotta Champions ma si è concentrato sul pareggio della Juventus

"Non lo so, ma una stagione sbagliata come questa la Juve l'ha messa in bilancio. Sono state messe insieme troppe debolezze in una sola stagione. In certe situazioni non si fa debuttare uno come Pirlo ma si prende uno come De Zerbi. Poi ci sono 4 debuttanti, una situazione insolita. C'è stato un mercato molto complesso poi, dove si è badato meno a rinforzare la squadra. A centrocampo così ci sono delle carenze. Ci sono così troppe carenze. Non credo che sia felice ma neanche sorpresa da questo momento".