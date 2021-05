Sconcerti: “Milan e Napoli giocano meglio dell’Inter. La classifica finora…”

Le considerazioni del giornalista a proposito del gioco delle tre squadre

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato delle squadre ancora impegnate nella lotta per un posto in Champions League: "L'Atalanta è infermabile. La classifica è corretta finora. Restano 9 punti a disposizione, nessuno può sbagliare. Credo che Milan e Napoli nel complesso siano le squadre che giocano meglio, anche dell'Inter, come pura qualità di gioco. L'Atalanta è una fuori serie. Non so se questa sia la sua dimensione reale. Uscire fuori quando non hai più speranze, può essere un limite".