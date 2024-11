Brutta scivolata per l’Altarese-FcInter1908 che, dopo la convincente vittoria in casa della Virtus Sanremo, cade malamente contro l’Oneglia venendo anche sopravanzata in classifica. Una brutta partita con un risultato giusto che deve scuotere la squadra in vista della delicata sfida casalinga con l’’Andora di domenica. In campo con quella che dovrebbe essere la formazione tipo, salvo per l’assenza di Saino allo prese con un problema muscolare, l’Altarese di mister Alessio Ponte parte subito male e già dopo pochi minuti dal via si ritrova sotto per la rete di Zanchi.