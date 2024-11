Scudetto, Muraro: “L’Inter rimane la favorita. Questo può fare la differenza”

Nel giro di quattro giorni l'Inter affronterà l'Arsenal in Champions League e il Napoli in campionato. Due big match che potrebbero indirizzare una stagione, soprattutto quello contro la squadra di Conte. Intervistato da Oggisportnotizie.it , Carlo Muraro ha detto la sua sulla lotta scudetto indicando la squadra di Inzaghi come la favorita.

"A mio parere, l’Inter rimane ancora la favorita per la vittoria finale, nonostante il Napoli sia in testa al momento. I nerazzurri hanno una rosa di grande valore e un’esperienza che può fare la differenza nel lungo periodo. Quello che manca alla rosa di Inzaghi in questo momento è un po’ di compattezza difensiva e motivazione. Se la squadra ritroverà lo spirito e la solidità difensiva che l’ha portata a vincere lo scorso campionato, poterá senza dubbio competere fino alla fine per lo scudetto".