Albert Gudmundsson, al centro di diverse voci di mercato, non dovrebbe riuscire ad scendere in campo sabato al debutto in campionato contro l'Inter. Lo spiega oggi il Secolo XIX: "L'islandese continua ad allenarsi a parte a Pegli e non sarebbe comunque disponibile per il match di sabato contro l'Inter. Il Genoa, però, lo lascerà andare solo quando avrà ufficializzato l'arrivo di Fabio Silva. Nelle intenzioni del club rossoblù il21enne portoghese è l'erede di Gudmundsson, pur con caratteristiche diverse".