"Inter, Milan e Juventus hanno il dovere e le rose per ottenere la qualificazione diretta alla seconda fase. L’Atalanta avrà partite non semplici, ma può puntare in alto. Il Bologna potrà fare tesoro di questa esperienza e godersela. Per quanto riguarda le tre grandi storiche, l’Inter è una squadra matura e solida, il Milan ha il dna europeo e la Juve è andata molte volte vicina a rivincere la Champions. Nel momento in cui si è in grado di competere, la vittoria dipende dai dettagli. Per dare continuità ai risultati c’è bisogno di agevolare gli investimenti, semplificando anche le burocrazie che permettono alle squadre di dotarsi di infrastrutture che fanno la differenza in termini di fatturato. Tutte le parti interessate devono andare nella stessa direzione perché hanno l’interesse comune di far crescere il settore e generare un ritorno positivo dal punto di vista socio-economico”.