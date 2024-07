Il Senato approva il Decreto per lo Sport: ora è legge, ecco cosa cambia

Si ridefinisce anche la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari. La NADO Italia, cioè l'organizzazione antidoping in Italia verrà dotata di personalità giuridica quale "agenzia tecnica indipendente". Si interviene anche sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio. Poi si prevedono disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità e in materia di educatori per le scuole d'infanzia. E si stabiliscono "le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Ci sono poi la riforma delle norme sulla valutazione degli insegnati e misure per il personale scolastico inviato all'estero e in materia di welfare studentesco. Un incremento della dotazione organica del Ministero e misure varie sui ricercatori. Si incrementa di 10,3 milioni di euro, per il 2024, il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.