Le parole dell'ex difensore: "Se Xhaka gioca come sa, possiamo centrare grandi risultati. Mi intriga molto la sfida in mezzo al campo con Barella"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Philippe Senderos, ex difensore, ha parlato così di alcuni singoli in vista di Svizzera-Italia di stasera: «Calafiori mi ha impressionato: per noi è un vantaggio la sua squalifica. È cresciuto tanto dall’anno scorso quando giocava col Basilea. Adesso scende in campo con sicurezza da veterano, nonostante sia alle prime apparizioni in Nazionale. Bastoni non è più una sorpresa: gioca da anni a grandi livelli con l’Inter. Ha personalità e qualità».