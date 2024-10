Il canale L'Equipe, emittente televisiva legata all'omonimo giornale sportivo francese, ha acquisito una parte dei diritti televisivi per la diffusione in Francia della Serie A italiana

Il canale L'Equipe, emittente televisiva legata all'omonimo giornale sportivo francese, ha acquisito una parte dei diritti televisivi per la diffusione in Francia della Serie A italiana. "Il gruppo L'Équipe ha acquisito i diritti per due stagioni, fino al 2026'', si legge in una nota trasmessa sul sito del gruppo, senza che venga precisato l'ammontare della transazione. Nel dettaglio, le tv legate al media sportivo d'Oltralpe potranno proporre due match a giornata, in uno dei Paesi - la Francia - che conta tra le più importanti comunità di italiani all'estero o di persone di origini italiane. La conferma è arrivata anche da Marcus Thuram su Instagram con questa storia: