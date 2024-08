"L’approccio di X alla rimozione dei contenuti live illegali segnalati è gravemente insufficiente e inadeguato – si legge nella lettera –. Ciò rende i nostri rispettivi sforzi intensivi per affrontare questo problema enormemente inefficaci. Criticamente, da quando è stata acquistata la piattaforma, abbiamo assistito a una demoralizzante riduzione del supporto tecnico, rendendo sempre più difficile il coinvolgimento in qualsiasi tipo di discussione significativa su questo argomento". La piattaforma precedentemente nota come Twitter non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte dell’AP.