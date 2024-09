Serie A, Como-Bologna 2-2: rimonta degli ospiti nel finale di gara

Termina in parità il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. Il Como, alla prima davanti al proprio pubblico, ha pareggiato per 2-2 contro il Bologna, nonostante un doppio vantaggio durato fino al 77'. Padroni di casa in vantaggio dopo appena 6 minuti grazie ad un autogol di Casale, poi in grado di allungare con Cutrone al 53' per il momentaneo 2-0. Ospiti bravi a risalire la china nel finale con Castro, appunto al 77', e Iling addirittura al 92'. Il recupero lunghissimo non ha regalato ulteriori emozioni da imprimere sul tabellino.