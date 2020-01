Serie A, Genoa-Roma 1-3: i giallorossi tornano alla vittoria

Torna a vincere la Roma di Fonseca dopo due sconfitte consecutive. I giallorossi si sono imposti a Marassi contro il Genoa per 3-1. A segno Under e Dzeko, oltre ad un’autorete di Biraschi. Inutile per il Grifone il momentaneo 1-2 siglato da Goran Pandev a fine primo tempo. Capitolini quarti a 38 punti, in attesa dell’Atalanta.