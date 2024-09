L'ex esterno sinistro dell'Inter, appena arrivato a Firenze, è subito andato in gol con un guizzo in pieno recupero

Debutto "quasi" da sogno per Robin Gosens con la Fiorentina: l'ex esterno sinistro dell'Inter, arrivato a Firenze pochi giorni fa e schierato subito da titolare da Palladino, ha segnato il gol del definitivo 2-2 contro il Monza in pieno recupero, evitando ai viola la sconfitta. Rammarico per i brianzoli, che sprecano un doppio vantaggio: a segno nel primo tempo Djuric e Maldini, allo scadere accorcia le distanze Kean, prima del guizzo finale del tedesco.