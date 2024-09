Si chiude con la vittoria del Cagliari sul campo del Parma la sesta giornata del campionato di Serie A. 2-3 il risultato finale, al termine di un match ricco di emozioni fino all'ultimo. Passano in vantaggio gli ospiti poco dopo la mezz'ora con Zortea, ma nella ripresa arriva il guizzo di Man che vale il pareggio. Marin riporta avanti il Cagliari, ma il Parma si riporta in partita grazie al calcio di rigore trasformato da Hernani. Subito dopo, tuttavia, ecco la rete di Piccoli che gela il Tardini. Primo successo stagionale per i sardi, che agganciano a quota 5 punti proprio i ducali.