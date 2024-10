Serie A, Torino-Como 1-0 risultato finale: la decide un gol di Njie

Primo gol da professionista per il giovane attaccante diciannovenne: gioia doppia per i tre punti e il balzo in classifica

Vince anche il Torino di Paolo Vanoli in questo venerdì di Serie A. Dopo la vittoria dell'Udinese sul Cagliari arriva anche quella dei granata sul Como, per 1-0, nel secondo anticipo del nono turno. Gara senza troppe emozioni, decisa da un gol Njie al 75'.

L'attaccante, entrato appena 10 minuti prima al posto di Sanabria, ha approfittato di un retropassaggio corto di Braunoder verso Audero per recuperare palla e insaccare alle spalle del portiere del Como. Primo gol da professionista a 19 anni e tre punti per la squadra di Vanoli sotto lo sguardo di Urbano Cairo. Il Torino sale così a quota 14, a pari punti con il Milan che da domani avrà l'asterisco in classifica in attesa del recupero della gara col Bologna.