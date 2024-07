I club della Lega Calcio si ritroveranno nella sede in via Allegri il 19 luglio per parlare anche del bilancio preventivo della prossima stagione

È convocata per venerdì 19 luglio l'assemblea della Lega Serie A, nella sede di via Rosellini a Milano, alle 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione. Questi i temi all'ordine del giorno: Verifica poteri; Comunicazioni del Presidente; Comunicazioni dell'Ad. E poi ancora Temi federali e rapporto con le altre Componenti. Si parlerà anche del bilancio preventivo del campionato 2024/2025. Al vaglio dei club di Serie A ancora i Diritti AV Nazionali: gestione contratti; Diritti AV Nazionali stagioni 2024/2025 e ss.: esito offerte competizioni Primavera.