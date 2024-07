UFFICIALE / Serie A, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari

"Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari: il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione". Così, in un comunicato sul sito ufficiale, il club sardo annuncia di aver ingaggiato l'allenatore che arriva dall'esperienza all'Empoli nella scorsa stagione.

"La capacità di motivare i giocatori e sviluppare una strategia vincente al cospetto di ogni tipo di pressione, le qualità umane e l’empatia con il gruppo e l’ambiente sono tutte qualità che fanno di Davide Nicola una figura in grado di trasmettere valori quali perseveranza e visione a lungo raggio, cruciali per inseguire tutti insieme gli obiettivi fissati e guardare al futuro con rinnovata fiducia. Meticoloso, preparato, un vero combattente: per Nicola è ora tempo di una nuova sfida. Benvenuto mister", si legge sul sito della società sarda.