Tuttosport parla in prima pagina della nu5ova Serie A: "Alle 12 nasce la nuova stagione. Va sabato 17 agosto con 4 anticipi. Oggi il calendario mai così spezzatino. Nella giornata tipo solo due partite in contemporanea, domenica alle 15. Unico turno infrasettimanale il 30 ottobre. 4 soste per le Nazionali, niente pausa natalizia, chiusura il 25 maggio. Coppa Italia dal 4 agosto".

E si parla poi anche di calciomercato: "Buongiorno, offerta Juve. «Non posso». Giuntoli è tornato a bussare al Toro con 42 mln più 5 di bonus ma il difensore non vuole tradire i difensori granata: ha scelto Conte. E il Napoli festeggia. De Laurentiis è salito a 35 mln + 5 di premi per accontentare Cairo. Intanto il giocatore tratta su clausola rescissoria e diritti di immagine". Altre notizie sono l'arrivo a Torino di Thiago Motta, Thuram jr che non va alle Olimpiadi con la Francia Under23 e Pioli che va in Arabia con un contratto di 50 mln in tre anni.