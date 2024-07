L'ex bomber del Milan ha parlato, in un'intervista al Corriere della Sera, dell'Europeo dell'Ucraina e dell'Italia

L'ex bomber del Milan Shevchenko ha parlato, in un'intervista al Corriere della Sera, dell'Europeo dell'Ucraina e dell'Italia

«Prima del torneo abbiamo diviso gli obiettivi: quello sociale e quello sportivo, che era qualificarsi e giocare bene. La squadra ha sbagliato la prima partita con la Romania, poi ha avuto una bella reazione vincendo con la Slovacchia e pareggiando con il Belgio, ma non è bastato, anche se siamo usciti solo per la differenza reti. Non c’è margine di errore».