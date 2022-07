Inter Primavera, esperienza in Serie C per il giovane Silvestro: accordo ad un passo

Possibile esperienza in Serie C per Alessandro Silvestro. Il difensore classe 2002 è di proprietà dell'Inter

Possibile esperienza in Serie C per Alessandro Silvestro. Il difensore classe 2002 di proprietà dell'Inter, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è ad un passo dalla Pro Vercelli. L'affare è in via di definizione e nelle prossime ore potrebbe anche arrivare la fumata bianca.