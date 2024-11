Rozzano, il Comune annuncia la morte prematura del sindaco Ferretti

In una nota la notizia della scomparsa del primo cittadino con il quale l'Inter si era interfacciata per la costruzione di un impianto nell'area alla periferia di Milano

"Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti". In una nota pubblicata dal sito ufficiale del Comune di Rozzano si apprende della scomparsa improvvisa, a 60 ani, per un malore del primo cittadino della cittadina nella quale l'Inter ha individuato l'area alternativa a San Siro per la costruzione di un impianto di proprietà. E il sindaco Ferretti era proprio la persona con la quale i dirigenti nerazzurri si erano confrontati in questo periodo. Nelle scorse ore aveva proprio parlato della possibilità che i nerazzurri costruissero un nuovo stadio in quell'area nonostante la manifestazione d'interesse per la costruzione di un impianto a San Siro.