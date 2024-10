Skriniar opportunità per la Juventus a gennaio. “La sensazione è che…”

Arrivano conferme sul tentativo della Juventus per Milan Skriniar . Il club bianconero è alla ricerca di un difensore dopo l'infortunio di Bremer che priverà Thiago Motta del centrale brasiliano praticamente per tutta la stagione.

La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi ha fatto il nome di Skriniar e quest'oggi riporta aggiornamenti: "Una opportunità la insegue anche Cristiano Giuntoli per sostituire il leader del muro bianconero di Thiago Motta. Tutto può cambiare in fretta, nel mercato. Ma adesso, a 82 giorni dalla riapertura delle trattative, la Juventus è vista come un buon treno per Skriniar e viceversa. Per i biglietti servirà ancora del tempo, ma sicuramente Skriniar è un nome che intriga i bianconeri. Alla Continassa hanno puntato un radar sul Parco dei Principi e nelle prossime settimane continueranno a tenersi informati sulla situazione del giocatore. E lo stesso farà l’entourage del difensore, che di questo passo dovrà trovare un soluzione in fretta".