Lo slovacco lascia il PSG in prestito per il momento: pronta una nuova avventura ma non in Italia

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 dicembre 2025 (modifica il 30 dicembre 2025 | 16:16)

E' già finita l'avventura di Milan Skriniar al PSG? La scintilla tra l'ambiente e lo slovacco non è mai scoccata del tutto, per cui già da qualche mese l'ex Inter ha iniziato a guardarsi attorno. Dopo aver lasciato forse un po' troppo frettolosamente l'Italia ha provato a capire se ci fossero i margini per tornarci, magari proprio in una delle maggiori rivali dei nerazzurri, ma lo spiraglio non si è aperto.

Anche per questo ha preso in considerazioni altre mete, tra cui quella che sta prendendo quota nelle ultime ore. Lo sottolinea anche Sportitalia: "Contatti diretti del difensore con gli ex compagni Icardi e Torreira che lo hanno convinto della destinazione. Per lo slovacco è pronto un prestito dal PSG fino al termine della stagione. Il Galatasaray coprirà interamente l’ingaggio del difensore", si legge su X.