Nerazzurri in campo oggi pomeriggio al Meazza per testare il terreno di gioco verso la gara di domani

Inter in campo in questi minuti per la rifinitura alla vigilia del match casalingo con il Lecce. Si avvicina il debutto stagionale al Meazza dei Campioni d'Italia, che sperano di bagnare con un successo la prima casalinga del nuovo campionato. Simone Inzaghi ha scelto di testare proprio il terreno di gioco di San Siro con i suoi ragazzi, rizollato di recente, per non lasciare nulla al caso. Tra oggi e domattina dovrà anche risolvere gli ultimi dubbi di formazione.