Sky – Inter-Lecce, prima al Meazza per Oaktree: previsti tutti i vertici

Non solo Katherine Ralph già presente a Marassi per Genoa-Inter: domani al Meazza anche gli altri rappresentanti della proprietà

Inter-Lecce sarà una gara speciale. La prima in casa dei Campioni d'Italia non è appuntamento banale, riempito di ulteriore significato da un paio di aspetti. Li sottolinea anche Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport:

"I nerazzurri porteranno per la prima volta in casa le due stelle sul petto, come sarà anche la prima volta di Oaktree. Domani oltre a Katherine Ralph, ci saranno anche gli altri membri del cda nerazzurro in quota Oaktree Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori".