Sky – Inter, Palacios si chiude entro il weekend: cosa manca ancora

Cosa manca per vedere Tomas Palacios all'Inter? L'argentino è il profilo scelto dalla dirigenza nerazzurra per completare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi, ma bisognerà pazientare ancora qualche giorno prima del suo sbarco a Milano.

Lo sottolinea Luca Marchetti, in collegamento con gli studi di Sky Sport, confermando il grande ottimismo per la chiusura dell'operazione: "Dopo i contatti positivi di ieri, si conta di chiudere nel weekend per Palacios. Si parla in queste ore della definizione dei bonus che potrebbero far lievitare la cifra dai 6 di parte fissa a 11 milioni totali".