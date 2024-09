Simone Inzaghi ha riaccolto il polacco in attesa di riavere tutti gli altri a disposizione in vista della ripresa del campionato

Oggi la squadra ha ripreso a lavorare anche con il rientrato Zielinski. Barella ieri ha cominciato a lavorare da solo, adesso sarà comunque riposato e pronto per Monza. Gli italiani, con Thuram, Arnautovic e Calhanoglu torneranno domani.

Giovedì invece sarà il turno di Lautaro, Taremi, Dumfries e Asllani. Per preparare una settimana molto difficile, bella e importante, Inzaghi non vede l'ora di avere tutti a disposizione. Tra giovedì e venerdì arriveranno le vere sedute, anche con preparazione tattica, in vista di Monza.