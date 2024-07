Come riporta Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato L'Originale", infatti, è in chiusura il passaggio di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio dai nerazzurri al Venezia

Siamo molto vicini ad una doppia cessione in casa Inter: come riporta Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato L'Originale", infatti, è in chiusura il passaggio di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio dai nerazzurri al Venezia. Come vi abbiamo riportato, venerdì dovrebbe essere la giornata della firma dell'attaccante con i veneti.