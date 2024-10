Piotr Zielinski, al momento, è favorito su Asllani per giocare da regista contro la Juventus. Lo riporta Sky Sport

Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, stanno infatti crescendo le quotazioni di Piotr Zielinski in cabina di regia. Il polacco sembra dare più garanzie di Asllani, che si è allenato anche oggi in gruppo ma le cui condizioni sono ancora oggetto di valutazione da parte di Inzaghi e dello staff. Il centrocampista albanese è stato provato titolare in allenamento ma il ballottaggio è aperto.