Il focus sulle situazioni molto diverse in cui si ritrova l'attaccante nerazzurro tra club e nazionale

"Con l'Inter è cresciuto a dismisura, tra gli attaccanti più forti del campionato, mentre con la Francia non riesce a sbloccarsi e a contribuire ai risultati di squadra. Le esultanze con l'Inter diventano malessere con la Francia, visto che Deschamps lo ha mandato in campo soltanto al 77' contro l'Italia. Già bacchettato dal suo CT, mentre nel club ha la piena fiducia di Inzaghi che è stata fondamentale per la sua ascesa. Nell'Inter invece è praticamente sempre titolare", sottolineano a Sport Mediaset.