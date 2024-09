SM – Inter, dopo la sosta subito a ritmo serrato: City e Milan in pochi giorni

L'avvio del campionato è in archivio. Sette punti in tre partite per l'Inter di Simone Inzaghi, che sa bene quanto sarà importante proseguire nel solco di quanto fatto già subito dopo la sosta. Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel focus nel corso del TG di oggi:

"Sono passate solo tre giornate, ma cominciare con il piede giusto e con progressione del livello di gioco era obiettivo dell'Inter di Inzaghi. Si è anche ripresa la testa della classifica, seppur in coabitazione con Juventus, Torino e Udinese. In 11 hanno lasciato Appiano Gentile, il campionato tornerà il 15 col Monza e il ritmo serrato imporrà il massimo sforzo in una settimana. I nerazzurri saranno infatti di scena poi in casa del City per la prima di Champions League e di nuovo al Meazza nel derby col Milan".