SM – Inter, errori pesanti ma rari di Sommer: il suo posto non è a rischio

Focus sul portiere elvetico protagonista in negativo a Genova: incidente di percorso che può capitare a chiunque

Yann Sommer è assolutamente una certeza dell'Inter. La prova negativa di Genova è incidente di percorso che può capitare a chiunque, non scalfisce la fiducia che Inzaghi ha nei suoi confronti. Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel focus dedicato al portiere elvetico:

"Ritrovare forma e certezze: sono questi i due punti fondamentali in vista del match con il Lecce del prossimo weekend. A Genova sono arrivati errori rari ma pesanti ad esempio di Sommer, che l'anno scorso ne aveva fatti un paio in tutta la stagione. Capita a tutti di sbagliare, il posto non è a rischio: il presente appartiene a lui e potrà concentrarsi solo sul club dopo aver salutato la nazionale svizzera".