SM – Martinez, fissato nuovo meeting col Genoa: ecco come l’Inter vuole abbassare le richieste

Il club nerazzurro continua la trattativa con il Genoa per il portiere, la fumata bianca potrebbe arrivare già in settimana

Prosegue la trattativa dell’Inter per il portiere del Genoa Josep Martinez. La fumata bianca è attesa già in settimana.

“L'Inter ha fissato un nuovo meeting col Genoa per chiudere l'affare Martinez: la valutazione del portiere spagnolo è di 15 milioni, i rossoblù devono scegliere una contropartita per far scendere l'esborso in cash di 5-6 milioni. I nomi sul tavolo sono quelli di Oristanio, Satriano, Pio Esposito e Zanotti”, scrive Sportmediaset.