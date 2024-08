SM – Inter, Lautaro oggi a Milano: sarà in campo già col Genoa

Il capitano nerazzurro tornerà in città e da domani sarà ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione

E' l'ora del capitano. Sarebbe dovuto tornare tra due/tre giorni a disposizione di Simone Inzaghi, ma Lautaro Martinez ha fretta e comprende bene quanto sia importante mettersi subito a lavoro. Con gli infortuni di Taremi e Arnautovic la coperta davanti è corta in vista del primo impegno di campionato, per cui il suo grande senso di responsabilità lo ha portato a rivedere i piani.

Conferma anche Sport Mediaset: "Il lavoro quotidiano prosegue per mettere benzina nelle gambe, questo è il momento per farlo. Lautaro sarà oggi a Milano, domani ad Appiano, per puntare subito la prima di campionato col Genoa. Sarà da subito indispensabile con Thuram al fianco, da loro partirà la lunga rincorsa per difendere il titolo. Difficile torni a disposizione Taremi".