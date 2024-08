5 milioni più 10% sulla futura rivendita. Sono queste per Sport Mediaset le cifre definitive del trasferimento che sembra ormai imminente di Tomas Palacios all'Inter. Il giovane difensore argentino dovrebbe arrivare in Italia già nei prossimi giorni, come evidenziato nel notiziario di oggi. Pista calda e affare ormai alla volata finale.

"L'idea è portarlo in Italia subito per valutarlo magari già in Inter-Lecce di sabato", la conferma proprio di Sport Mediaset. Palacios potrebbe quindi già essere a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima sfida di campionato, la prima al Meazza dei Campioni d'Italia in carica.