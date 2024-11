"C’è stato un momento nell’avvicinamento dell’Inter alla sfida contro il Venezia, in cui sembrava addirittura che Yann Sommer potesse non essere della gara. Poteva essere il momento giusto per testare Pepo Martinez, arrivato in estate come papabile per l’avvicendamento come titolare in porta, quando verrà quel dì. Ecco: Sommer ieri sera ha spostato quel giorno un pochino più in là". Apre così l'articolo di Tuttosport su Sommer, autore di una grande prestazione che ha tenuto a galla l'Inter sfoderando due grandi parate su Oristanio e Pohjanpalo.