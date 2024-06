Italia eliminata, ai quarti ci va Sommer: il post dell’Inter

Il club nerazzurro, come ha fatto in occasione delle altre vittorie degli altri nerazzurri impegnati all'Europeo, ha applaudito il portiere che ha battuto gli Azzurri con la sua Svizzera

L'Italia non ce l'ha fatta. Non ha trovato la strada che le avrebbe permesso di proseguire il suo cammino all'Europeo. A Berlino, agli Azzurri è mancata qualità, determinazione, forza, reazione e alla fine l'ha spuntata la Svizzera. La squadra di Spalletti non è riuscita ad essere pericolosa per impensierire il titolare della porta della Nazionale avversaria, Yann Sommer che ha rischiato su una deviazione di un suo compagno, con la palla finita sul palo, e in occasione di un tiro di Scamacca, anche quello finito sul palo, su un tiro di Retegui che non lo ha preoccupato più di tanto.