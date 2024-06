CorSera – L’Italia non si è vista: blackout totale. Spagna di un altro pianeta

L’Italia perde 1-0 contro la Spagna e ora si gioca l’accesso agli ottavi di finale degli Europei contro la Croazia. Ecco l’analisi del Corriere della Sera dopo il match di ieri: “Il calcio ambizioso inseguito da Spalletti per adesso è patrimonio assoluto della Spagna. La sconfitta va oltre l’1-0 figlio della sfortunata autorete di Calafiori dopo poco meno di un’ora, ma è netta sul piano del gioco, dell’intensità, della qualità, delle occasioni. L’Italia evita l’umiliazione solo per le prodezze di Donnarumma, lui sì all’altezza della notte di Wembley: tre parate decisive nel primo tempo, altrettante nel secondo. La Roja domina dall’inizio alla fine, ha già vinto il girone e per quello che mostra sarà un osso duro per chiunque, anche per Francia e Inghilterra considerate le vere favorite dell’Europeo.

L’Italia proprio non c’è, cancellata in fretta dal campo e mai capace di entrare in partita, se non negli ultimi secondi, spinta dalla forza della disperazione. Una lezione severa. La distanza tra le due realtà è enorme. I progetti di Spalletti si scontrano con la dura realtà dei fatti dentro l’Arena di Gelsenkirchen. Gli azzurri vengono travolti nel primo tempo e non riescono a rialzarsi neppure nel secondo. Luciano era curioso di vedere a che punto siamo. Il risultato è deludente. All’Italia manca tutto, il gioco, la personalità, la qualità per fronteggiare sfide di questo livello. Sovrastata in ogni zona del campo. La strada verso la gloria è lunghissima e in salita. Quella verso gli ottavi legata alla partita con la Croazia, lunedì a Lipsia. Con un pari gli azzurri sono sicuri del secondo posto che ci spedirebbe a Berlino contro la seconda del girone della Germania, probabilmente la Svizzera. Ma niente funziona. Il calcio liquido finisce liquefatto. Una sconfitta amarissima senza una vera occasione da rete. […] Si chiude all’attacco. Ma è solo un’illusione. La realtà dice che la Spagna è su un altro pianeta”, si legge.