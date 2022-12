Spalletti: “Mihajlovic persona di valore. L’ultima volta che ci siamo visti…”

Sinisa Mihajlovic nel cuore di tutti. Anche di Luciano Spalletti, presente alla camera ardente per l’ultimo saluto al serbo. Queste le sue parole: "Il mio ricordo è legato a quando ci siamo incontrati l'ultima volta a Bologna. Prima di entrare in campo è stato molto carino, c'era grande stima fra di noi. Mi sembra normale che ci sia tutto questo dispiacere per la sua scomparsa. Ci siamo sentiti anche di recente, quando era ancora allenatore del Bologna, per parlare di alcuni collaboratori. Mihajloivc era uno che ti faceva capire subito chi era, non aveva il timore di doversi nascondere per doverti aggirare. Era una persona di valore, si percepiva subito quando ci giocavi contro. Aveva stima per il calcio e aveva a cuore il Napoli, abbiamo parlato a lungo su questo argomento. Era una persona molto diretta, suscitava subito questo senso di persona vera e diretta"