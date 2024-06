Spalletti: “Non deluso: l’avevamo preparata bene, ma Spagna più brillante e reattiva”

A Sky Luciano Spalletti commenta il ko per 1-0 contro la Spagna. Ecco le parole del ct dell’Italia: “Deluso no, si è evidenziato sin da subito che erano più brillanti di noi, se non hai la gamba reattiva come loro, diventa tutto più difficile. La Spagna ha queste qualità di velocità e puntare l’avversario, diventa difficile così. L’analisi è semplice: erano più veloci di noi nelle scelte, nell’essere corti, nel saltarci addosso e son dipese dalla nostra poca brillantezza. Carattere e personalità? Quando le gambe non vanno diventa difficile. Non siamo mai arrivati a centrocampo col pressing, poi quando la riavevamo a volte ce la riprendevano, a volte c’erano possibilità di giocare, ma non siamo stati precisi e mirati. Una reazione senza una ragione dietro.