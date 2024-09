Prosegue l'ottimo inizio di stagione dello Spezia: la formazione ligure, ancora imbattuta dopo le prime 6 giornate del campionato di Serie B, ha battuto la Carrarese con il punteggio di 4-2, portandosi così al secondo posto in classifica. Protagonista assoluto di questo successo è Francesco Pio Esposito , autore di una doppietta nel giorno del suo rientro in campo da titolare dopo la panchina per 90 minuti di settimana scorsa contro la Cremonese.

L'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter ha cominciato alla grandissima questo 2024/25: sono 3 i gol segnati in 5 partite con lo Spezia, tanti quanti quelli realizzati in tutta la scorsa stagione, ai quali aggiungere i 4 centri in sole 2 gare con la maglia della Nazionale italiana under 21. Un ruolino decisamente importante, che farà felici anche i dirigenti nerazzurri.