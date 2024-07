L'attaccante classe 2005 continuerà a vestire la maglia del club ligure: accordo raggiunto, ufficialità in arrivo

Francesco Pio Esposito continuerà a giocare con lo Spezia . Eduardo Macia, direttore generale del club ligure, lo ha confermato in conefrenza stampa: "Esposito e è un discorsi iniziato quando lui è arrivato la prima volta. L'Inter ci ha dato la sua parola e anche il giocatore. È stato importantissimo il suo desiderio di rimanere con noi. L'Inter ha considerato che noi abbiamo lavorato bene con il ragazzo, che torna con noi molto volentieri.

Ha spinto tanto per tornare, oggi Esposito non è il ragazzino della scorsa estate. Avevamo concorrenza, ma la parola di persone serie come Dario Baccin, Piero Ausilio e il dottor Marotta è rimasta. Grazie anche al ragazzo, al suo entourage, al suo procuratore e alla sua famiglia, ha prevalso la parola".