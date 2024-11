Il passo avanti è formale e concreto. Inter e Milan si muovono insieme sul fronte stadio, spingendo per la realizzazione di un nuovo impianto in zona San Siro. I due club, come raccontato da Scaroni all'ANSA, hanno presentato manifestazione d'interesse per l'intera area di San Siro, dopo aver ricevuto negli ultimi giorni dall'Agenzia delle Entrate la valutazione complessiva che, secondo indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 milioni. Sul tema torna anche la Gazzetta dello Sport, in un focus che accompagna le parole del presidente del Milan.