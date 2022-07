Sticchi Damiani: “Lecce-Inter il 13 agosto? Bella opportunità per tornare in Serie A”

"Lecce-Inter il 13 agosto? Per noi è una bella opportunità ritornare in Serie A con una partita subito prestigiosa e così importante. Ad agosto il Salento esplode di gente e di turisti, sarà una festa nella festa". Lo ha detto il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento in vista della nuova stagione. "Abbiamo fatto 10 acquisti e non ci fermiamo qui - ha aggiunto - Siamo consapevoli che il passaggio dalla B alla A è un salto doppio, se non triplo. La società si è imposta di fare investimenti importanti, cercheremo di puntare sui giovani se possibile di proprietà. Le tante partite ravvicinate ci impongono di avere una rosa numerosa, è un ulteriore sforzo che faremo".

"Finora 10 acquisti e non ci fermiamo qui, siamo consapevoli che il passaggio dalla B alla A è un salto doppio, se non triplo, l'idea con Corvino e Trinchera è quella di intervenire pesantemente per rinnovare la squadra e di utilizzare la A per fare degli investimenti su giocatori giovani che non ci saremmo mai potuti permettere - prosegue il numero uno dei salentini - La campagna abbonamenti va molto bene, siamo a ridosso dei 18.000 abbonati, con poche centinaia di tessere superiamo il nostro record: segno che c'è un entusiasmo importante e un grande feeling tra società e la piazza. L'esordio con l'Inter? Un Ferragosto a 'Via del Mare', per noi una bella festa ritrovare la Serie A con una partita così importante".